Spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato 36enne di Castellabate

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli nella serata del 21 ottobre, hanno arrestato un 36enne di Castellabate (SA), per "detenzione ai fini di Spaccio di sostanze stupefacenti". I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello Spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato Talt al Todierno indagato mentre era alla guida di un motociclo, rinvenendo nella sua disponibilità , in esito a perquisizione, sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish nonché la somma in contanti di euro 570,00 verosimile provento dell'attività illecita. L'arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa di convalida dell'arresto.

