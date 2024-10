Oasport.it - Sinner nettamente in testa alla statistica ATP dei ‘pressure points’ 2024: cosa sono e la sorpresa Darderi

(Di martedì 22 ottobre 2024) La classifica “Under Pressure Leaders” è stilata dall’ATP sommando per ogni atleta le percentuali di palle break convertite, break point salvati, tiebreak vinti e set decisivi conquistati nell’arco delle ultime 52 settimane: dominatore della graduatoria è Jannik, il quale, con uno score di 260.9, distanzia ampiamente il resto della concorrenza. Piazza d’onore per il russo Daniil Medvedev con 245.9, mentre il gradino più basso del podio è appannaggio del norvegese Casper Ruud, terzo a quota 242.3. Medaglia di legno per il serbo Novak Djokovic, quarto con 240.8, mentre la top five viene chiusa dall’australiano Jordan Thompson, quinto a quota 238.6. L’iberico Carlos Alcaraz è sesto, davanti al portoghese Nuno Borges, settimo, ed al ceco Jiri Lehecka, ottavo: i tre hanno tutti uno score complessivo di 236.3 edivisi da centesimi.