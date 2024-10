Sanità pubblica, mobilitazione Cgil: "Case di comunità quasi vuote. Nei Cau personale insufficiente" (Di martedì 22 ottobre 2024) La manifestazione nazionale ’Salario, salute, diritti, occupazione’, indetta da Fp Cgil, Uil Fpl e Uil Pa, si è tenuta sabato mattina a Roma e ha visto la partecipazione di una delegazione modenese composta da oltre 300 lavoratori. La mobilitazione è stata promossa per chiedere il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, un salario dignitoso, lo sblocco dei fondi per il salario accessorio, un piano straordinario di assunzioni, maggiori risorse per la Sanità pubblica, lo stop alle privatizzazioni, la stabilizzazione dei precari e migliori condizioni di lavoro, come spiega Alessandro De Nicola, responsabile Sanità e welfare della segreteria Cgil Modena. Ilrestodelcarlino.it - Sanità pubblica, mobilitazione Cgil: "Case di comunità quasi vuote. Nei Cau personale insufficiente" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La manifestazione nazionale ’Salario, salute, diritti, occupazione’, indetta da Fp, Uil Fpl e Uil Pa, si è tenuta sabato mattina a Roma e ha visto la partecipazione di una delegazione modenese composta da oltre 300 lavoratori. Laè stata promossa per chiedere il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, un salario dignitoso, lo sblocco dei fondi per il salario accessorio, un piano straordinario di assunzioni, maggiori risorse per la, lo stop alle privatizzazioni, la stabilizzazione dei precari e migliori condizioni di lavoro, come spiega Alessandro De Nicola, responsabilee welfare della segreteriaModena.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Cgil e Uil in piazza a Roma si preparano allo sciopero e avvertono il governo : “Inaccettabili tagli alla sanità - non ci fermeremo” - Anche il segretario Uil Pier Paolo Bombardieri avverte l’esecutivo: “Aspettiamo la manovra, verificheremo se il governo si vorrà confrontare con le parti sociali e se ci sarà la volontà di modificare qualche scelta. Penso alle politiche economiche e sociali di questo governo. “La manovra? Le mosse che il governo sta facendo, non solo nella legge di bilancio, sono inaccettabili. (Ilfattoquotidiano.it)

Cgil e Uil in piazza a Roma per i contratti e la sanità - I leader delle due confederazioni sfileranno al corteo che partirà da piazza Barberini per poi concludere gli interventi che si alterneranno dal palco allestito in piazza del Popolo. . Al via la manifestazione nazionale indetta dai sindacati Fp-Cgil, Uil-Fpl e Uil-Pa, sotto lo slogan "Salario, salute, diritti, occupazione". (Quotidiano.net)

Sanità - Dalò (Filcams Cgil) : “Monitoriamo i fondi ma ancora molto lavoro da fare” - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)