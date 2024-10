Salerno, quasi ultimati i lavori ai Giardini della Minerva: soddisfatto Loffredo (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono in via di ultimazione i lavori per restituire alla città i Giardini della Minerva “in una veste più ricca e più affascinante, capace, con gli ampliamenti in corso, di raccontare la storia illustre della Scuola Medica Salernitana e di ricostruire le tappe del nostro passato legandole a quelle Salernotoday.it - Salerno, quasi ultimati i lavori ai Giardini della Minerva: soddisfatto Loffredo Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono in via di ultimazione iper restituire alla città i“in una veste più ricca e più affascinante, capace, con gli ampliamenti in corso, di raccontare la storia illustreScuola Medica Salernitana e di ricostruire le tappe del nostro passato legandole a quelle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anfiteatro - giardini ancora off-limits. Mancano 30mila euro per i lavori. Gatto : "Dal Comune nessun aiuto" - Come proprietari ci siamo impegnati a fare una valutazione sugli alberi pericolanti e abbiamo investito oltre 11mila euro nel perito, il Comune si era impegnato a eseguire i lavori, quando sono venute fuori le cifre ha fatto un passo indietro". L’ha fatto dopo mesi e si è perso tempo. Spero che l’interrogazione in Regione serva a intercedere al ministero oppure a farsi carico dell’intervento, ... (Lanazione.it)

Sorpresa durante i lavori ai giardini pubblici - trovato l'ingresso di un edificio risalente al '500 - . . Individuato un piccolo accesso di un edificio del '500: la sorpresa durante i lavori legati all'intervento di restauro della cavità ipogea presso il giardino pubblico "Ex Palazzo Bianchi" di via Porta del Girone. "Questo ritrovamento rappresenta un tassello fondamentale per la storia di Longiano. (Cesenatoday.it)

Sorpresa durante i lavori ai giardini pubblici - trovato l'ingresso di un edificio risalente al '500 - Individuato un piccolo accesso di un edificio del '500: la sorpresa durante i lavori legati all'intervento di restauro della cavità ipogea presso il giardino pubblico "Ex Palazzo Bianchi" di via Porta del Girone. . "Questo ritrovamento rappresenta un tassello fondamentale per la storia di Longiano. (Cesenatoday.it)