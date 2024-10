Roma-Dinamo Kiev in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di martedì 22 ottobre 2024) Alle ore 18.45 di giovedì 24 ottobre si gioca Roma-Dinamo Kiev, partita in programma per la terza giornata Ascoltitv.it - Roma-Dinamo Kiev in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Alle ore 18.45 di giovedì 24 ottobre si gioca, partita in programma per la terza giornata

Roma-Dinamo Kiev : le probabili formazioni - Anche per la Dinamo, dunque, un appuntamento da non sbagliare. All. . Gara valida per la terza giornata di Europa League 2024/2025. 45 presso lo stadio Olimpico. Fuori Dybala, toccherà a Soulè e Pellegrini supportare l’unica punta Dovbyk. Peggio hanno fatto gli ucraini, con due sconfitte in altrettante partite. (Sport.periodicodaily.com)

Arbitro Olandese per Roma-Dinamo Kiev : Ecco le Designazioni Uefa per la Terza Giornata di Europa League - Il suo curriculum internazionale include anche match di qualificazione per il Campionato Europeo e la Coppa del Mondo FIFA. Gli assistenti di linea designati per questa partita saranno Erwin Zeinstra e Johan Balder, entrambi noti per la loro competenza e attenzione al dettaglio in situazioni di gioco. (Gaeta.it)

Probabili formazioni Roma-Dinamo Kiev : terza giornata Europa League 2024/25 - . Le probabili formazioni di Roma-Dinamo Kiev Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso; Celik, Koné, Le Fee, Zalewski; Soulè, Pellegrini; Dovbyk Ballottaggi: Kone 55% – Pisilli 45%; Zalewski 55% – Angelino; Pellegrini 55% – Baldanzi 45% Indisponibili: Saelemaekers Squalificati: – Dinamo Kiev (4-3-3): Buschchan; Karavayev, Popov, Mykhavko, Dubinchak; Pikhalonok, Brazhko, Shaparenko; ... (Sportface.it)