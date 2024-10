Roma Chocolate a Trastevere (Di martedì 22 ottobre 2024) Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre torna nella Capitale "Roma Chocolate". L'appuntamento è a Trastevere presso Largo San Giovanni de Matha dalle 10 di mattina fino a sera.Saranno presenti casette di legno che creeranno un'atmosfera da boutique del cioccolato a cielo aperto. Presenti anche Romatoday.it - Roma Chocolate a Trastevere Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre torna nella Capitale "". L'appuntamento è apresso Largo San Giovanni de Matha dalle 10 di mattina fino a sera.Saranno presenti casette di legno che creeranno un'atmosfera da boutique del cioccolato a cielo aperto. Presenti anche

Roma ChilometroZero - la mostra al Museo di Roma in Trastevere - Dedicata all’incontro tra la città di Roma e il linguaggio della fotografia, la mostra Roma ChilometroZero sarà ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 16 ottobre al 9 marzo 2025. L’esposizione, a cura di Alessandra Mauro con Suleima Autore, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla... (Romatoday.it)

Tifosi dell’Athletic lasciati senza maglia per strada : ultras della Roma a caccia per le vie di Trastevere - Due gruppi di ultras della Roma si sono stati avvistati a Trastevere a caccia dei tifosi dell'Athletic: alcuni supporter baschi sono stati costretti a togliere la maglia della loro squadra e sono rimasti nudi per le strade della Capitale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Intelligenza artigianale” - la nuova stagione teatrale del Teatro Trastevere a Roma - I tre spettacoli Tutti e tre gli spettacoli si concentrano su tematiche sociali e le difficoltà che la vita quotidianamente presenta, soprattutto a chi non è in una condizione di privilegio. “Intelligenza artigianale” un omaggio alla creatività unica del teatro Ottobre La prima data da segnarsi è il 15 ottobre: andrà in scena lo spettacolo “La voce umana” con Siddhartha ... (Dailyshowmagazine.com)