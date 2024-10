Rapina in tabaccheria a Germagnano, ma il bandito viene fatto arrestare dalla sua mamma (Di martedì 22 ottobre 2024) Un italiano di 33 anni residente a Germagnano è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Venaria Reale dopo avere fatto una Rapina nella tabaccheria del paese, in via Miglietti (la strada provinciale 1), lo scorso giovedì 17 ottobre 2024. A inchiodarlo è stata sua madre, esasperata dai Torinotoday.it - Rapina in tabaccheria a Germagnano, ma il bandito viene fatto arrestare dalla sua mamma Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un italiano di 33 anni residente aè stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Venaria Reale dopo avereunanelladel paese, in via Miglietti (la strada provinciale 1), lo scorso giovedì 17 ottobre 2024. A inchiodarlo è stata sua madre, esasperata dai

