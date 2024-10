Ramazzotti-Virzì, dopo lite ritirate le querele: procura chiede archiviazione (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'inchiesta della procura di Roma sulla lite tra il regista Paolo Virzì e la sua ex moglie, l'attrice Micaela Ramazzotti, dopo un incontro casuale avvenuto in un ristorante alla presenza della figlia di lui, Ottavia, e dell'attuale compagno di lei Claudio Pallitto, finisce con una richiesta di archiviazione dopo la remissione delle querele L'articolo Ramazzotti-Virzì, dopo lite ritirate le querele: procura chiede archiviazione proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'inchiesta delladi Roma sullatra il regista Paoloe la sua ex moglie, l'attrice Micaelaun incontro casuale avvenuto in un ristorante alla presenza della figlia di lui, Ottavia, e dell'attuale compagno di lei Claudio Pallitto, finisce con una richiesta dila remissione delleL'articololeproviene da Webmagazine24.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì - emergono dettagli sconvolgenti : sputi - minacce di morte e violenza - ecco i fatti - La versione dell’attrice, tuttavia, era stata un po’ diversa rispetto a quella del suo ex marito. Così, in una dichiarazione pubblica, diceva: “Riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione. Le parole del PM Secondo il pubblico ministero che sta indagando sul caso, si tratterebbe di legittima difesa: “Chi è aggredito non è tenuto a calibrare ... (Donnapop.it)

Lite tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti : richiesta di archiviazione dopo la remissione delle querele - Entrambe le narrazioni espongono una situazione complessa, caratterizzata da un acceso scambio di accuse che, fortunatamente, stanno trovando modo di risolversi con la chiusura della fase legale della questione. Dopo un incontro casuale avvenuto in un ristorante, durante il quale erano presenti anche la figlia di Virzì, Ottavia, e il compagno attuale di Ramazzotti, Claudio Pallitto, entrambi i ... (Gaeta.it)

Virzì-Ramazzotti - testimonianza choc sulla lite a Roma : "Si minacciavano di morte e lei colpiva la figlia di lui" - Nuove indiscrezioni sul furibondo litigio tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti del 20 giugno scorso La lite a Roma tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti aveva sconvolto tutti i fan della ex coppia, ora spuntano nuove indiscrezioni su quanto accaduto che gettano ancora più benzina sul fuoco. Se . (Ilgiornaleditalia.it)