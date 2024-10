Paesi sicuri, il governo: “La lista è legge primaria e impedisce interpretazioni ondivaghe” (Di martedì 22 ottobre 2024) Un Consiglio dei ministri lampo mette in sicurezza il protocollo Italia-Albania dopo lo stop del Tribunale di Roma che ha costretto al dietrofront i primi migranti arrivati all’hotspot albanese. Via libera nella serata di ieri al decreto legge che aggiorna la lista dei Paesi sicuri che diventa legge “primaria”. Diventano 19, meno dei 22 previsti, e saranno sottoposti ogni anno a revisione. Ma soprattutto, lo diventano con norma primaria e non più secondaria visto che neppure la Ue ha una lista già scritta di Paesi sicuri. “Ci stiamo lavorando», hanno detto ieri da Bruxelles, prima di bocciare la mozione del Parlamento proposta dalle sinistre contro l’Italia grazie a un’alleanza fra Ppe, Ecr della Meloni e il rassemblement delle destre. Secoloditalia.it - Paesi sicuri, il governo: “La lista è legge primaria e impedisce interpretazioni ondivaghe” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un Consiglio dei ministri lampo mette in sicurezza il protocollo Italia-Albania dopo lo stop del Tribunale di Roma che ha costretto al dietrofront i primi migranti arrivati all’hotspot albanese. Via libera nella serata di ieri al decretoche aggiorna ladeiche diventa”. Diventano 19, meno dei 22 previsti, e saranno sottoposti ogni anno a revisione. Ma soprattutto, lo diventano con normae non più secondaria visto che neppure la Ue ha unagià scritta di. “Ci stiamo lavorando», hanno detto ieri da Bruxelles, prima di bocciare la mozione del Parlamento proposta dalle sinistre contro l’Italia grazie a un’alleanza fra Ppe, Ecr della Meloni e il rassemblement delle destre.

