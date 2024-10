Nubifragio nel Catanese, le strade di Mascali si trasformano in fiumi: il video dal drone (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo le intense piogge cadute nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 ottobre si contano i danni nel Catanese. L’area più colpita è quella che comprende Giarre e Mascali, con danni alle abitazioni e alle auto. Le immagini dal drone mostrano le strade di Mascali trasformate in fiumi d’acqua e fango. L'articolo Nubifragio nel Catanese, le strade di Mascali si trasformano in fiumi: il video dal drone proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio nel Catanese, le strade di Mascali si trasformano in fiumi: il video dal drone Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo le intense piogge cadute nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 ottobre si contano i danni nel. L’area più colpita è quella che comprende Giarre e, con danni alle abitazioni e alle auto. Le immagini dalmostrano leditrasformate ind’acqua e fango. L'articolonel, ledisiin: ildalproviene da Il Fatto Quotidiano.

