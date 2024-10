Moussa Diarra, indagato l?agente: «Gli spari? Non avevo alternative». Il procuratore: «Grande lealtà, ma valutiamo l'eccesso colposo di legittima difesa» (Di martedì 22 ottobre 2024) È indagato l?agente che domenica mattina a Verona ha ucciso Moussa Diarra, il 26enne che aveva aggredito con un coltello prima la Polizia locale e poi la Polizia ferroviaria. Ieri il Ilgazzettino.it - Moussa Diarra, indagato l?agente: «Gli spari? Non avevo alternative». Il procuratore: «Grande lealtà, ma valutiamo l'eccesso colposo di legittima difesa» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Èl?agente che domenica mattina a Verona ha ucciso, il 26enne che aveva aggredito con un coltello prima la Polizia locale e poi la Polizia ferroviaria. Ieri il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Moussa Diarra - l’agente in procura : «Non avevo alternative» - Il poliziotto ha risposto a tutte le domande poste dagli inquirenti: «Non avevo alternative, ma sono molto dispiaciuto per quello che è successo», ha spiegato. La stessa con cui ha provato a soccorrere il 26enne ferito in attesa dell’ambulanza». Per questo siamo pronti a costituirci parte civile al fianco della famiglia, nell’eventuale processo». (Lettera43.it)

Moussa Diarra ucciso alla stazione di Verona - indagato l’agente che ha sparato : “Non avevo alternative” - "Sono molto dispiaciuto, ma non avevo scelta". Continua a leggere . Il poliziotto è iscritto al registro degli indagati per quanto accaduto alla stazione di Verona nella giornata di domenica. L'agente indagato per l'omicidio di Moussa Diarra, 26 anni, ha fornito la sua versione dei fatti in un interrogatorio di 3 ore. (Fanpage.it)

La Diocesi di Verona sposta la Preghiera giovani in stazione Porta Nuova : «Dopo la morte di Diarra Moussa un segno di pace» - La "Preghiera giovani" di venerdì 25 ottobre si terrà al Tempio votivo. Il momento di spiritualità e riflessione mensile, presieduto dal vescovo Domenico Pompili e proposto dal Centro di pastorale adolescenti e giovani della Diocesi di Verona, anziché in Cattedrale si svolgerà nella chiesa di... (Veronasera.it)