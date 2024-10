Milan-Bruges 3-1 Reijnders | Troppo lenti nel primo tempo chi è entrato dalla panchina ha cambiato partita

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tijjaniha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo3-1, match della terza giornata della Champions League 2024/2025. Una serata da ricordare per il centrocampista olandese, che con una doppietta ha deciso il match trovando anche i primi gol in Champions: “Ne aspettavo uno da un po’, ne sono arrivati due – spiega sorridendo– Nelsiamo stati, poi con loro in 10 abbiamo trovato più spazio. Aver subito il gol dell’1-1 ci ha fatto svegliare e i giocatori entratihanno dato l’energia giusta. Non è possibile prendere gol in superiorità numerica.” Sul suo ruolo in campo, l’olandese non si sbilancia: “Per me non cambia molto, oggi ho giocato più avanti cercando più spazio negli ultimi metri. Se gioco più basso però sono più coinvolto nel gioco.