Dailymilan.it - Milan, Ancora in gioco: il viaggio interiore del Capitano Franco Baresi. Il libro

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), storicodelsi racconta in unin: ildel numero sei tra successi e sacrifici in rossonero Mentre l’universo continua a espandersi e il mondo a girare, mi conforta sapere di aver lasciato il mio segno dove il tempo non potrà mai arrivare A cinquant’anni dal suo esordio nelle giovanili rossonere, avvenuto nel 1974,pubblica per Sperling & Kupferin: unalla ricerca di ciò che ci spinge a migliorare, ad affrontare le sfide della vita, a guardare le cose da una prospettiva diversa. Nel volume,– leggenda del calcio mondiale – ripercorre gli snodi della sua carriera straordinaria e tesse un racconto che non segue l’ordine del tempo, ma quello delle emozioni e dei ricordi.