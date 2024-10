Maternità surrogata, Ordine dei Medici contro Roccella (Di martedì 22 ottobre 2024) “Un pubblico ufficiale, e anche il medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sulla Maternità surrogata alla Procura. E poi si vedrà”, ha detto la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, rispondendo ad una domanda di Tagadà su La7. “Spero che l’applicazione della legge abbia un effetto fortemente dissuasivo”, ha Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Un pubblico ufficiale, e anche il medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sullaalla Procura. E poi si vedrà”, ha detto la ministra per la Famiglia, Eugenia, rispondendo ad una domanda di Tagadà su La7. “Spero che l’applicazione della legge abbia un effetto fortemente dissuasivo”, ha

Il ruolo dei medici nella segnalazione dei casi di maternità surrogata : il dibattito tra leggi e etica - Una riflessione profonda su questi punti è necessaria per delineare un futuro in cui il rispetto delle leggi e la tutela della salute pubblica possano coesistere in armonia. Il confronto tra legge e etica nella pratica medica Il dibattito oggetto di discussione pone in rilievo la necessità di un confronto che esamini non solo la legittimità delle normative vigenti ma anche il loro impatto ... (Gaeta.it)

