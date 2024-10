Maltempo in Toscana, Confeuro: “Agricoltura sott’acqua. Agire subito con ristori” (Di martedì 22 ottobre 2024) “In queste ore il Maltempo ha colpito diverse regioni italiane, mettendo a dura prova anche il settore agricolo. Situazione particolarmente critica in varie zone dell’Emilia-Romagna, con migliaia di sfollati e, purtroppo, un morto a Pianoro; frane e smottamenti in Sicilia, allagamenti in Piemonte Arezzonotizie.it - Maltempo in Toscana, Confeuro: “Agricoltura sott’acqua. Agire subito con ristori” Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “In queste ore ilha colpito diverse regioni italiane, mettendo a dura prova anche il settore agricolo. Situazione particolarmente critica in varie zone dell’Emilia-Romagna, con migliaia di sfollati e, purtroppo, un morto a Pianoro; frane e smottamenti in Sicilia, allagamenti in Piemonte

Maltempo in Toscana : nuova allerta meteo per le zone centro-meridionali - Una nuova allerta meteo è stata emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per la giornata di domani, mercoledì 23 ottobre. L'avviso di codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti riguarda la Toscana centro-meridionale e l'Arcipelago. Oggi precipitazioni... (Pisatoday.it)

Pioggia e temporali in Toscana - il maltempo non dà tregua : è ancora allerta meteo - Quella per temporali forti ha validità dalle ore 14 alla mezzanotte. Firenze, 23 ottobre 2024 – Ancora una giornata di maltempo in Toscana. . La perturbazione potrebbe comportare allagamenti e frane in alcune località soprattutto nel centro-sud della regione. L’allerta meteo per rischio idrogeologico è valida per tutto il giorno di domani, mercoledì 23 ottobre. (Lanazione.it)

Allerta gialla in Toscana - ancora maltempo. Le zone interessate - Previste per domani, martedì, deboli piogge sparse in particolare sulle zone centro-occidentali, con qualche probabilità di temporali isolati. . Pressione in aumento e arrivo di aria moderatamente più fresca in quota. Il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sarà valido dalle 7 alla mezzanotte di domani, martedì 22 ottobre, per le zone centro-occidentali della ... (Lanazione.it)