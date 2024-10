Lanazione.it - Lucca, è caccia al pirata della strada. Investe una coppia poi fugge

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 –al ““ che domenica sera poco prima delle 20, in sella a un grosso scooter, ha travolto e ferito unache stava attraversando sulle strisce pedonali la via Nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli. Nell’impatto anche il conducente dello scooter è caduto a terra, ma si è poi rialzato med è fuggito senza prestare soccorso. Il drammatico incidente è avvenuto sulla via Nuova per Pisa, il trattoStatale del Brennero tristemente famoso per numerosi e gravi incidenti, all’altezzapizzeria pizzeria “Zio Jo”. Ad avere la peggio sono stati due coniugi di Vicenza in vacanmza a. Avevano parcheggiato l’auto e stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono stati centrati in pieno dal grosso scooter che li ha scaraventati sull’asfalto.