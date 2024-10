Liam Payne, i risultati delle analisi rivelano una verità sconcertante, intanto parla Justin Bieber (Di martedì 22 ottobre 2024) La morte di Liam Payne continua a lasciare senza parole i fan di tutto il mondo, ma cosa c’entra Justin Bieber? Come sappiamo, il corpo del cantante britannico è stato sottoposto a un’autopsia; le prime indagini, parziali, hanno evidenziato un dettaglio inquietante: secondo i risultati preliminari, la morte di Liam non sarebbe stata un incidente. Il cadavere, infatti, riporta segni compatibili con una caduta volontaria. Se il cantante fosse scivolato accidentalmente, avrebbe provato in qualche modo a coprirsi il volto istintivamente, ma – secondo la prima autopsia – questo non sembrerebbe essere successo. Nel frattempo emergono le indagini forensi sul cadavere e la descrizione è raccapricciante. Donnapop.it - Liam Payne, i risultati delle analisi rivelano una verità sconcertante, intanto parla Justin Bieber Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La morte dicontinua a lasciare senza parole i fan di tutto il mondo, ma cosa c’entra? Come sappiamo, il corpo del cantante britannico è stato sottoposto a un’autopsia; le prime indagini, parziali, hanno evidenziato un dettaglio inquietante: secondo ipreliminari, la morte dinon sarebbe stata un incidente. Il cadavere, infatti, riporta segni compatibili con una caduta volontaria. Se il cantante fosse scivolato accidentalmente, avrebbe provato in qualche modo a coprirsi il volto istintivamente, ma – secondo la prima autopsia – questo non sembrerebbe essere successo. Nel frattempo emergono le indagini forensi sul cadavere e la descrizione è raccapricciante.

Svolta nelle indagini sulla morte di Liam Payne - licenziati due dipendenti dell’hotel : “Gli hanno fornito una potentedroga nel sapone” - C’è una svolta nelle indagini sulla morte di Liam Payne, l’ex membro degli One Direction morto a 31 anni dopo esser precipitato dalla camera di un hotel di Buenos Aires, in Argentina. Al momento, tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali e l’indagine è ancora in corso. Il sito americano TMZ rivela che la polizia argentina ha interrogato i dipendenti dell’hotel CasaSur Palermo e, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Liam Payne - i risultati delle analisi e delle indagini forensi sul corpo - pic. “Liam Payne aveva in circolo diverse sostanze quando è m0rto in Argentina, un mix di dr0ghe, tra cui anche la cocaina rosa. Fonti delle forze dell’ordine di Buenos Aires hanno rivelato ??i risultati degli esami tossicologici sul defunto, che hanno mostrato che nel suo corpo erano presenti anche cocaina e crack. (Biccy.it)

Morte Liam Payne - licenziati due dipendenti dell’hotel : “Gli hanno fornito droga nella scatola del sapone” - Stando alle informazioni, si tratterebbe di un addetto alle pulizie e di un altro membro dello staff. Il cantante, ex membro degli One Direction, ha perso la vita cadendo dal balcone della sua stanza. Continua a leggere . Licenziati due dipendenti dell'hotel Casa Sur a Buenos Aires con l'accusa di aver fornito della droga a Liam Payne. (Fanpage.it)