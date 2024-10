Liam Payne, gli ultimi dettagli (da brivido) sulla morte dell’ex One Direction (Di martedì 22 ottobre 2024) Crack e cocaina, depressione, problemi di lavoro: il periodo da incubo di Liam Payne prima della tragica morte racconta l’altra faccia della medaglia del successo. L’ex One Direction, morto sul colpo il 16 ottobre dopo una caduta dalla sua suite all’hotel CasaSur nel quartiere di Palermo a Buenos Aires, combatteva da tempo con i demoni della dipendenza e della depressione. GUARDA LE FOTO Addio Liam Payne: l’ultimo saluto social delle star all’ex One Direction Il difficile periodo di Liam Payne prima della morte I risultati del test tossicologico post mortem hanno dimostrato che Liam Payne aveva assunto diverse sostanze tra cui cocaina, crack e benzodiazepine, ma anche cocaina rosa, un mix di metanfetamina, ketamina e MDMA. Amica.it - Liam Payne, gli ultimi dettagli (da brivido) sulla morte dell’ex One Direction Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Crack e cocaina, depressione, problemi di lavoro: il periodo da incubo diprima della tragicaracconta l’altra faccia della medaglia del successo. L’ex One, morto sul colpo il 16 ottobre dopo una caduta dalla sua suite all’hotel CasaSur nel quartiere di Palermo a Buenos Aires, combatteva da tempo con i demoni della dipendenza e della depressione. GUARDA LE FOTO Addio: l’ultimo saluto social delle star all’ex OneIl difficile periodo diprima dellaI risultati del test tossicologico postm hanno dimostrato cheaveva assunto diverse sostanze tra cui cocaina, crack e benzodiazepine, ma anche cocaina rosa, un mix di metanfetamina, ketamina e MDMA.

