L’Arizona da roccaforte repubblicana a stato in bilico

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 1952 al 2016ha sempre votato il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali con la sola eccezione della vittoria di Bill Clinton nel 1996. Ha votato per i repubblicani persino nel 1960, quando fu l’unicofuori dal profondo sud in cui il presidente democratico Lyndon Johnson venne sconfitto.per lungo tempo ritenuto una delle massime roccaforti del GOP finché nel 2020 l’incantesimo è finito con la vittoria di Joe Biden con un margine risicato di appena lo 0,3 per cento.