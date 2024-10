La segnalazione di un lettore: "Branco di cinghiali a Città Sant'Angelo vicino al mare" [VIDEO] (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuova segnalazione da parte di un nostro lettore, che ci ha inviato anche un VIDEO, sulla presenza di cinghiali lungo la costa pescarese:"A Città Sant'Angelo, vicino ad un bar e a 300 metri dal mare, è stato avvistato un Branco di cinghiali. Alla vista di un'auto in transito, sono scappati in Ilpescara.it - La segnalazione di un lettore: "Branco di cinghiali a Città Sant'Angelo vicino al mare" [VIDEO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovada parte di un nostro, che ci ha inviato anche un, sulla presenza dilungo la costa pescarese:"Aad un bar e a 300 metri dal, è stato avvistato undi. Alla vista di un'auto in transito, sono scappati in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La segnalazione di un lettore: "Branco di cinghiali a Città Sant'Angelo vicino al mare" [VIDEO] - Nuova segnalazione da parte di un nostro lettore, che ci ha inviato anche un video, sulla presenza di cinghiali lungo la costa pescarese: "A Città Sant'Angelo, vicino ad un bar e a 300 metri dal mare, ... (ilpescara.it)

Municipale, successo per l’ufficio mobile - Grande successo a Gubbio per l’iniziativa promossa dalla polizia municipale che si sposta nelle frazioni più lontane del territorio per incontrare i cittadini e raccogliere segnalazioni e richieste. (teletruria.it)

Tre arresti In Friuli Venezia Giulia per furto di pallet - Tre persone – tra cui un camionista - sono state arrestate per il furto di pallet all’azienda Ilcam di Cormons, in provincia di Gorizia. (trasportoeuropa.it)