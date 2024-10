Juventus-Stoccarda sullo 0-0 LIVE: Adzic al posto di Vlahovic (Di martedì 22 ottobre 2024) Champions League - 3ª giornata Juventus-Stoccarda 0-0 (risultato parziale) 79` - Vagnoman anticipa Yildiz a pochi passi dalla linea di po Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Champions League - 3ª giornata0-0 (risultato parziale) 79` - Vagnoman anticipa Yildiz a pochi passi dalla linea di po

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus-Stoccarda sullo 0-0 LIVE : Adzic entra al posto di Vlahovic - Champions League - 3ª giornata Juventus-Stoccarda 0-0 (risultato parziale) 67` - Il primo tiro in porta della Juve lo fa Yildiz, la cu... (Calciomercato.com)

MOVIOLA – Juventus-Stoccarda - gol Undav annullato col Var per tocco col braccio - The post MOVIOLA – Juventus-Stoccarda, gol Undav annullato col Var per tocco col braccio appeared first on SportFace. . Episodio da moviola in Juventus-Stoccarda. E sarebbe stato il secondo cartellino in pochi minuti, che l’arbitro anche con i gesti del corpo fa subito segno di non avere alcuna intenzione di concedere. (Sportface.it)

Juventus-Stoccarda - la moviola live : gol annullato a Undav per un tocco col braccio - cosa dice il regolamento - Juventus-Stoccarda è una gara valevole per la terza giornata di Champions League. Allo Stadium di Torino arbitra il norvegese Espen Eskas,... (Calciomercato.com)