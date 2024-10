Juventus dominata dallo Stoccarda: perde per un ex della Serie A! (Di martedì 22 ottobre 2024) La Juventus perde contro lo Stoccarda trovando la prima sconfitta stagionale. Finisce 1-0 con il gol di un ex giocatore dell’Atalanta. QUANTA SOFFERENZA – La Juventus gioca la terza partita della sua Champions League e lo fa ancora contro una squadra tedesca: nello scorso turno il Lipsia, oggi lo Stoccarda. I bianconeri soffrono tremendamente il talento e la velocità della squadra di Hoeness. Al 29’ un bel passaggio libera Ermedin Demirovic in area, che supera Perin ma incredibilmente manda il pallone contro il palo di destra. Lo Stoccarda domina a Torino e al 40’ sfiora ancora il gol, stavolta con Undav, che mira benissimo di testa su un cross morbido dalla destra, ma è ancora prodigioso Perin. Assoluto migliore in campo della Juventus l’ex portiere del Genoa. Nella ripresa, il canovaccio non cambia: lo Stoccarda fa la partita e la Juventus arranca. Inter-news.it - Juventus dominata dallo Stoccarda: perde per un ex della Serie A! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lacontro lotrovando la prima sconfitta stagionale. Finisce 1-0 con il gol di un ex giocatore dell’Atalanta. QUANTA SOFFERENZA – Lagioca la terza partitasua Champions League e lo fa ancora contro una squadra tedesca: nello scorso turno il Lipsia, oggi lo. I bianconeri soffrono tremendamente il talento e la velocitàsquadra di Hoeness. Al 29’ un bel passaggio libera Ermedin Demirovic in area, che supera Perin ma incredibilmente manda il pallone contro il palo di destra. Lodomina a Torino e al 40’ sfiora ancora il gol, stavolta con Undav, che mira benissimo di testa su un cross morbido dalla destra, ma è ancora prodigioso Perin. Assoluto migliore in campol’ex portiere del Genoa. Nella ripresa, il canovaccio non cambia: lofa la partita e laarranca.

