Irruzione dei ladri alle Poste: fuga a mani vuote e danni (Di martedì 22 ottobre 2024) Tentato furto all'ufficio postale di via Orsomando a Casapulla. Almeno due i balordi che hanno fatto Irruzione nella sede. Dopo aver danneggiato la porta d'ingresso sono riusciti a introdursi nell'ufficio postale. Immediatamente è scattato l'allarme che li ha messi in fuga. I malviventi hanno Casertanews.it - Irruzione dei ladri alle Poste: fuga a mani vuote e danni Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tentato furto all'ufficio postale di via Orsomando a Casapulla. Almeno due i balordi che hanno fattonella sede. Dopo aver danneggiato la porta d'ingresso sono riusciti a introdursi nell'ufficio postale. Immediatamente è scattato l'allarme che li ha messi in. I malviventi hanno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - “Questa una rapina” : 66enne fa irruzione nell’ufficio postale armato di pistola - Non aveva considerato che qualcuno, un dipendente probabilmente, velocemente aveva lanciato una richiesta di aiuto al 112. Volante della Polizia di Stato a Roma insieme agli uomini del Commissariato Fidene e Vescovio intervengono per fermare il rapinatore – (ilcorrieredellacitta. com)La filiale delle Poste era stata aperta da poco quando il malvivente è entrato, arma in pugno, ha raggiunto la ... (Ilcorrieredellacitta.com)