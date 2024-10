Inps e Agenzia delle Entrate assumono 1.400 persone, richiesti medici e funzionari (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuove e importanti opportunità lavorative per gli italiani, con Inps e Agenzia delle Entrate che hanno pubblicato bandi di concorso per aprire a nuove assunzioni. Tra l’istituto e l’AdE da qui a fine anno sono in arrivo oltre 1.400 assunzioni tra funzionari, dirigenti e medici. Il reclutamento Inps L’Inps, si legge sul portale InPa dedicato ai bandi e concorsi dell’istituto, è alla ricerca di 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale. Il concorso indetto è pubblico, per titolo ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato. Quifinanza.it - Inps e Agenzia delle Entrate assumono 1.400 persone, richiesti medici e funzionari Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuove e importanti opportunità lavorative per gli italiani, conche hanno pubblicato bandi di concorso per aprire a nuove assunzioni. Tra l’istituto e l’AdE da qui a fine anno sono in arrivo oltre 1.400 assunzioni tra, dirigenti e. Il reclutamentoL’, si legge sul portale InPa dedicato ai bandi e concorsi dell’istituto, è alla ricerca di 1.069 professionistidi prima fascia funzionale nei ruoli del personale. Il concorso indetto è pubblico, per titolo ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato.

