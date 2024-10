Incidente a Napoli, ciclista travolto e ucciso, il Comune: «Fermiamo la strage» (Di martedì 22 ottobre 2024) Con il ciclista di 86 anni che ha perso la vita ieri mattina in via Argine, dopo l?impatto con un autocarro, siamo arrivati a 23 morti per incidenti stradali da inizio anno. Un numero che Ilmattino.it - Incidente a Napoli, ciclista travolto e ucciso, il Comune: «Fermiamo la strage» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Con ildi 86 anni che ha perso la vita ieri mattina in via Argine, dopo l?impatto con un autocarro, siamo arrivati a 23 morti per incidenti stradali da inizio anno. Un numero che

Incidente in via Argine - ciclista di 86 anni investito da camion muore in ospedale - Un anziano di 86 anni è stato travolto da un tir tra via Argine e via Principe di Napoli; portato all'"Ospedale del Mare", è deceduto circa un'ora dopo il ricovero.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tragico incidente a Napoli : un ciclista di 86 anni investito da un camion in via Argine - La Polizia Municipale ha provveduto a fermare l’autista del mezzo pesante per effettuare i controlli necessari. L’episodio di oggi potrebbe fungere da monito per una maggiore educazione alla guida e alla responsabilità condivisa, affinché tali tragedie non si ripetano in futuro e si possa promuovere un ambiente stradale più sicuro per tutti. (Gaeta.it)

