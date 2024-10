Il trailer di “Yellowstone” anticipa un finale oscuro e violento per la seconda parte della stagione 5 (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco l’ultimo sguardo degli episodi finali della quinta stagione di Yellowstone, che promettono un finale oscuro e violento per la prossima stagione. Come disse John Dutton, interpretato da Kevin Costner, “Questa guerra è appena iniziata“. Paramount Network ha rilasciato il trailer per la seconda metà della stagione 5 di Yellowstone, che si apre con John Dutton di Kevin Costner di nuovo al ranch. “Eredità“, dice mentre inizia il trailer, guardando pensieroso in lontananza. “Costruisci qualcosa che vale la pena avere, qualcuno proverà a prendertela“. Nelle immagini, vediamo le star Cole Hauser e Kelly Reilly, insieme a Finn Little, Gil Birmingham, Mo Brings Plenty, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Luke Grimes, Wes Bentley e Wendy Moniz. Yellowstone ha raccontato la storia della famiglia Dutton che controlla il più grande ranch di bovini degli Stati Uniti. Metropolitanmagazine.it - Il trailer di “Yellowstone” anticipa un finale oscuro e violento per la seconda parte della stagione 5 Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco l’ultimo sguardo degli episodi finaliquintadi, che promettono unper la prossima. Come disse John Dutton, interpretato da Kevin Costner, “Questa guerra è appena iniziata“. Paramount Network ha rilasciato ilper lametà5 di, che si apre con John Dutton di Kevin Costner di nuovo al ranch. “Eredità“, dice mentre inizia il, guardando pensieroso in lontananza. “Costruisci qualcosa che vale la pena avere, qualcuno proverà a prendertela“. Nelle immagini, vediamo le star Cole Hauser e Kelly Reilly, insieme a Finn Little, Gil Birmingham, Mo Brings Plenty, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Luke Grimes, Wes Bentley e Wendy Moniz.ha raccontato la storiafamiglia Dutton che controlla il più grande ranch di bovini degli Stati Uniti.

