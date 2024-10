Il silenzio rivelatore, la cocaina era nascosta in bocca. E in casa trovato un revolver (Di martedì 22 ottobre 2024) LECCE – Interi minuti in silenzio, durante i controlli, non hanno fatto altro che portare all’effetto opposto. Per i carabinieri, l’equivalente di una dichiarazione non voluta. Un giochetto che non poteva reggere all’infinito. E, infatti, quando alla fine l’uomo è stato costretto ad aprire una Lecceprima.it - Il silenzio rivelatore, la cocaina era nascosta in bocca. E in casa trovato un revolver Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 22 ottobre 2024) LECCE – Interi minuti in, durante i controlli, non hanno fatto altro che portare all’effetto opposto. Per i carabinieri, l’equivalente di una dichiarazione non voluta. Un giochetto che non poteva reggere all’infinito. E, infatti, quando alla fine l’uomo è stato costretto ad aprire una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’allarme dei governatori e dei sindaci di centrosinistra. Schlein: “Meno servizi ai cittadini, intollerabile” - Un quotidiano indipendente, un sito web che non vende i tuoi dati, una homepage senza finestre pubblicitarie. Ma soprattutto, un campo visivo differente. (ilmanifesto.it)

Vinicius Tobias si tatua nome della figlia ma scopre di non essere il papà/ Ex Real Madrid lo scopre dal test - Vinicius Tobias, terzino dello Shakhtar Donetsk si tatua nome della figlia poi scopre di non essere il papà. La scoperta dal test del Dna ... (ilsussidiario.net)

Un progetto per svelare a tutti i tesori di San Vincenzo al Volturno - Un tesoro di religiosità e arte tornato alla luce grazie a 40 anni di ricerche e scavi, rivelatore del mondo europeo dell ... Luogo in cui i monaci mangiavano ascoltando in silenzio le letture sacre ... (rainews.it)