Il Puff tempio della romanità lancia un tour nei teatri del Lazio e Abruzzo

La storica istituzione romana, Il Puff, torna in pista con una rassegna teatrale che riunisce i migliori talenti comici della capitale, grazie all'iniziativa di Francesco Saverio Fiorini. Questo evento segna un'importante ripartenza dopo la pausa causata dalla pandemia e avrà inizio il 26 ottobre, portando la cultura romanesca in diversi teatri del Lazio e dell'Abruzzo. Con l'obiettivo di mantenere viva la tradizione della risata e del teatro, il tour culminerà in un programma ricco di eventi e spettacoli che vedranno protagonisti artisti noti e emergenti. Un tour teatrale per celebrare la cultura romana Il tour di Il Puff inizierà con una tappa all'importante Teatro Castelli Romani di Cecchina, dove il palcoscenico ospiterà uno spettacolo di apertura che promette di far rivivere la storicità e l'essenza