Il Bologna perde ancora in Champions League, l'Aston Villa vince 2-0 ed è sempre al comando

Il Bologna resta con un solo punto in Champions League. La squadra di vincenzo Italiano è stata sconfitta per 2-0 dall'Aston Villa. Decisivi i gol nella ripresa di McGinn e Duran.

Champions League - Bologna ancora ko : Aston Villa vince 2-0 - Succede tutto nella ripresa: McGinn sblocca il risultato al 10?, Duran raddoppia al 19?. Gli inglesi restano a punteggio pieno e salgono a quota 9 punti, mentre gli emiliani rimangono fermi a uno. Seconda sconfitta in tre partite di Champions League per il Bologna, che cade 2-0 in casa dell’Aston Villa nel match valido per la terza giornata del girone. (Lapresse.it)

Highlights e gol Aston Villa-Bologna 2-0 : Champions League 2024/2025 (VIDEO) - HIGHLIGHTS E GOL ASTON VILLA-BOLOGNA The post Highlights e gol Aston Villa-Bologna 2-0: Champions League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. In dieci minuti uno-due del Villa. . Di seguito le fasi salienti del match. Il video con gli highlights e i gol Aston Villa-Bologna, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. (Sportface.it)

DIRETTA Champions League - Juventus-Stoccarda 0-0 e Aston Villa-Bologna 0-0 | Occasione per Mittelstadt LIVE - All. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Vincenzo Italiano, nell’ultima partita di campionato si sono visti rimontare dal Genoa di Alberto Gilardino dopo il doppio vantaggio firmato Orsolini–Odgaard: terzo pareggio consecutivo e nove punti in graduatoria in otto partite disputate. itI bianconeri, guidati in panchina da Thiago Motta, arrivano a questo appuntamento dopo la soffertissima vittoria ... (Calciomercato.it)