Giochiamo solo da un lato perché dall’altro Neres sta ancora cercando di capire come mettere in moto

da unstadiinAhh quanto è bello giocare ogni sette giorni! Di lunedì, a mezzogiorno, dopo tutti, con calma, senza fretta, zitti, zitti,lì, ad un passo dal primo posto.Ansia in Val Padana.Pronti via, loro sono aggressivi noi no. Ci prendiamo del tempo per metterci a posto, loro mezzo minuto per entrare in area.Rom to McTom,Stockton to Malone,la discesa della Gaiola, una palla riciclata ad un passo dal fallo laterale, spedita allo scozzese.Il resto è carezza rude che fa partire l’ugola.Uno a zeroLoro reagiscono, Esposito ci prova alla Quagliarella. Alex c’è.da unstadiin.Fine primo tempoSintesi: Se l’Empoli avesse giocato le metà delle sue partite con l’intensità di questo primo tempo, sarebbe salva da febbraio.