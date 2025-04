Bimbominkia è un termine adeguato per Fedez ecco perché Selvaggia Lucarelli è stata prosciolta dall’accusa di diffamazione

Leggi su Open.online

Per il tribunale di Milano, il» con cuidefinì«è privo di qualsiasi equivalente: non solol’unico in grado di esprimere sinteticamente il ritenuto infantilismo manifestato in comportamenti assunti nel web e nella gestione del podcast con Luis Sal, ma soprattuttoinsostituibile nell’evocare la canzone con milioni di ascolti in cui è lo stessoa definirsi “” per sempre». È quanto emerge dalle motivazioni del Tribunale di Milano, riportate dall’agenzia Agi, che lo scorso 2 aprile ha assolto la giornalistadinei confronti del rapper.eraquerelata per aver definito” su Instagram, commentando un post di Luis Sal, ex socio ed ex amico del cantante, proprio dopo la lite che ha segnato la rottura professionale e personale tra i due.