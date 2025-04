Su nave da crociera passeggeri obbligati a spegnere luci e abbassare tende

crociera rilassante. La maggior parte pianifica le proprie vacanze in modo da poter partire per la crociera dei propri sogni, rilassarsi e distendersi.Ma le persone a bordo della Queen Anne di Cunard hanno avuto una brutta sorpresa. Ovvero quando hanno appreso che durante una parte del loro viaggio avrebbero dovuto attenersi a regole severe per un motivo spaventoso.Continuate a leggere per saperne di più.I passeggeri a bordo del viaggio inaugurale della nave da crociera Queen Anne di Cunard hanno avuto una brutta sorpresa. Quando è stato detto loro di spegnere le luci e chiudere le tende per la loro sicurezza.L’enorme nave di lusso sta attraversando il mondo. Il viaggio di 111 notti è iniziato in Germania e di recente ha attraversato le acque vicino a Darwin, in Australia, e a Manila nelle Filippine. Newsner.it - Su nave da crociera passeggeri obbligati a spegnere luci e abbassare tende Leggi su Newsner.it Molte persone sognano di fare unarilassante. La maggior parte pianifica le proprie vacanze in modo da poter partire per ladei propri sogni, rilassarsi e disrsi.Ma le persone a bordo della Queen Anne di Cunard hanno avuto una brutta sorpresa. Ovvero quando hanno appreso che durante una parte del loro viaggio avrebbero dovuto attenersi a regole severe per un motivo spaventoso.Continuate a leggere per saperne di più.Ia bordo del viaggio inaugurale delladaQueen Anne di Cunard hanno avuto una brutta sorpresa. Quando è stato detto loro dilee chiudere leper la loro sicurezza.L’enormedi lusso sta attraversando il mondo. Il viaggio di 111 notti è iniziato in Germania e di recente ha attraversato le acque vicino a Darwin, in Australia, e a Manila nelle Filippine.

