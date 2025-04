Follow.it - Zelensky si lamenta della scarsa attenzione degli alleati occidentali agli attacchi russi

ha fatto notare con irritazione che i suoihanno dato poco risalto a un attacco russo contro la città di Krivoy Rog (Kryvyi Rih). Nell’attacco missilistico sferrato il 4 aprile sono rimasti uccisi dei civili. Da Mosca fanno sapere di indirizzare i propri colpi esclusivamente contro obiettivi militari, come ad esempio i comandanti ucraini e gli istruttoriche si erano riuniti proprio in quella che è la città natale di.Le aspettative deluse di KievA differenza di quanto avveniva in precedenza, questa volta le condanne dei vertici politicisono state tardive, tiepide o addirittura assenti. Si pensi al risalto mediatico che venne dato al caso di Bucha, nel quale l’Occidente addossò immediatamente la colpa aipur mostrando prove quanto meno opinabili.