Un posto al sole i piccoli detective Camillo e Jimmy risolvono il caso del avvelenamento al parco archeologico

Finalmente, come in un vero giallo, hanno capito responsabile e mandanteal. Con tutta l’intelligenza e la simpatia che in Upas solo i bambini sanno trasmettere. Ora però toccherà svelare agli adulti, che invece non hanno capito niente. Mentre Michele scopre che dal suo pc è sparito il video’inchiesta sui Gagliotti. mentre continua a vedere una donna che non sa se essere una visione o una persona in carne ed ossa. ma a quanto pare si tratta di una volontaria che assiste e tiene compagnia ai pazienti soli in ospedale. Ferri nel frattempo non accetta l’iniziativa di Micaela di chiamare Michele a sostituire se stesso nel loro programma radiofonico. Nonostante il grande successo di ascolti. Tipica reazione di “padroni” che non accettano le soluzioni trovate dai propri dipendenti autonomamente anche se si rivelano ottimali e proficue per i risultati’azienda.