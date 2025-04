Famiglia di 5 uccisa in un terribile incidente in elicottero

Un tragico incidente in elicottero a New York ha provocato sei vittime, tra cui il dirigente della Siemens Agustin Escobar, sua moglie e i loro tre figli che erano a bordo.L'elicottero, gestito dalla New York Helicopters, è decollato da Lower Manhattan alle 15 di giovedì.Solo 15 minuti dopo è precipitato nel fiume Hudson.In discesa a spiraleGiovedì a Lower Manhattan è andata in scena una scena terrificante: innumerevoli spettatori hanno assistito a quello che avrebbe dovuto essere un volo di routine di un elicottero che si è trasformato in un incubo.In una città in cui gli elicotteri ronzanti fanno parte dello skyline quotidiano, nessuno si aspettava di vederne uno andare fuori controllo. Ma è esattamente quello che è successo. Testimoni scioccati hanno raccontato che l'elicottero si è spezzato a mezz'aria prima di precipitare nel fiume Hudson, vicino al Pier 40.

