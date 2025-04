Ilnapolista.it - Lucci l’ultras milanista a processo: «Ho avuto rapporti con i dirigenti del Milan anche dai domiciliari, ho le chat»

: «Hocon ideldai, ho le»«Homentre ero aicon iattuali dele ci sono lesul mio telefono». Non è assolutamente intimidito Luca, l’ex leader della curva Sud, detto ‘il toro’, che è stato interrogato nell’aula bunker dio, a porte chiuse, davanti alla gup Rossana Mongiardo come uno dei principali imputati del maxidopo il maxi blitz sulle curve di San Siro per associazione a delinquere.In carcere da settembrenell’interrogatorio, che proseguirà domani, ha cercato sin dall’inizio di respingere le accuse di essere a capo di un gruppo ultrà che commetteva violenze, tra cui un tentato omicidio, e faceva affari.