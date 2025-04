Addio a Vargas Llosa autore del Boom latinoamericano che è riuscito ad andare oltre il Boom

Ilfoglio.it - Addio a Vargas Llosa, l'autore del Boom latinoamericano che è riuscito ad andare oltre il Boom

Premio Nobel per la Letteratura nel 2010, Premio Cervantes nel 1994, Premio Príncipe de Asturias de las Letras nel 1986, Premio Biblioteca Breve nel 1962, Premio Rómulo Gallegos nel 1967, Premio Planeta nel 1993, insignito dalla corona spagnola col titolo di marchese per suoi meriti letterari, primo scrittore di lingua spagnola a essere designato nel 2023 Accademico di Francia, il peruviano anche con cittadinanza spagnola Marioera rimasto l'ultimo ancora in vita tra quelli che furono definiti i “Quattro Grandi” del fenomeno letterario “”. Gli altri furono il colombiano Gabriel García Márquez, l'argentino Julio Cortázar e il messicano Carlos Fuentes. È morto ieri a Lima, di polmonite, 16 giorni dopo aver festeggiato il suo 89esimo compleanno. Secondo una dichiarazione rilasciata dai figli Álvaro, Gonzalo e Morgana, il grande scrittore è morto circondato dalla famiglia e in un clima di pace, dopo una vita “lunga, varia e fruttuosa”.