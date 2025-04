Follow.it - L’Honduras ospita il CELAC e cerca il ripristino dei commerci con Taiwan

hato il nono summit del, la Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).Le dichiarazioni della presidentePer l’occasione Xiomara Castro, moglie dell’ex presidente Zelaya e dal 2022 prima presidente donna del Paese centroamericano, ha dichiarato che tale organizzazione deve diventare qualcosa di più che un semplice forum, cioè un vero e proprio “strumento di emancipazione”. Questo summit segna il passaggio di consegna del turno di presidenza dalalla Colombia: la Castro dice che non si tratta di un atto formale, bensì di contenuto politico. Ilè un’istituzione per l’integrazione regionale, non un’organizzazione perfetta, ma è la nostra, spiega, aggiungendo che è nata da un sogno, un ideale e un’utopia dei nostri liberatori e dei nostri padri fondatori: l’integrazione latinoamericana a dispetto delle grandi potenze.