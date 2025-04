Mazzocchi dopo Napoli Empoli Una soddisfazione enorme

Napoli al Maradona: ecco le parole di Pasquale Mazzocchi dopo la vittoria degli azzurri sull'Empoli.La 32esima giornata di Serie A ha messo di fronte Napoli ed Empoli con i padroni di casa che hanno dimostrato grande qualità e maturità. La vittoria sulla squadra di D'Aversa è la dimostrazione che gli azzurri sono ancora in corsa per lo scudetto dimostrando grande concentrazione ed applicazione. Le performance di giocatori come Lukaku e McTominay sono risultate decisive. Successivamente, nel post partita, Pasquale Mazzocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.Napoli Empoli, Mazzocchi: "Non sognavo tutto questo, sembrava impossibile"Sulle parole di Conte negli spogliatoi:"Il mister si è fatto sentire parecchio oggi ma ci sta. Le pressioni aumentano ed è giusto gestirle così.

