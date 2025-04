Follow.it - Carlson: gli USA non riescono ad ammettere di aver perso la guerra con la Russia e di avere sfruttato con disumanità gli ucraini

Giungono affermazioni pesanti sulla condotta dei politici americani da parte di Tucker, giornalista famoso in tutto il mondo anche per essere stato uno dei pochi adintervistato sia Putin che il ministro degli Esteri russo Lavrov.La conversazione con JonesSul suo canale YouTube ha pubblicato il 10 aprile un lungo video, già visualizzato da più di un milione e mezzo di utenti, in cui fra le altre cose dice che gli USA hanno di fattolacontro la, svolta per loro conto dall’Ucraina. Tale Paese è stato immolato alle ambizioni dei vertici americani, i quali sotto Biden erano disposti a rischiare persino lanucleare pur di raggiungere l’obiettivo di annientare la. Lo ha detto in conversazione col giornalista e ricercatore Alex Jones, spesso sotto accusa per le sue posizioni molto forti e fuori dal comune.