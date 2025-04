Milano Cortina 2026 svelate le torce olimpiche e paralimpiche tra innovazione e sostenibilità

Leggi su Sportface.it

Cresce sempre di più l’attesa per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di: quest’oggi sono statele, l’oggetto che incarna l’identità e lo spirito di ogni edizione della rassegna a cinque cerchi. E per un evento speciale, la presentazione non poteva che svolgersi in due luoghi speciali. Infatti, la cerimonia si è svolta in simultanea alla Triennale die all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone.A presenziare, quattro madrine d’eccezione. Ac’erano la leggenda del fondo azzurro Stefania Belmondo, capace di vincere dieci medaglie, tra cui due ori, e Bebe Vio, fiorettista che vanta sei medaglietra cui i doppi ori di Rio 2016 e Tokyo 2020. Carolina Kostner, bronzo olimpico nel singolo femminile di pattinaggio di figura a Sochi 2014, e Martina Caironi, stella dell’atletica paralimpica italiana che ha nel palmarès sette medaglie vinte tra 100 metri piani T42/T63 e salto in lungo, erano invece presenti a Osaka.