Newsner.it - Uomo rivela ciò che ha visto quando è morto per 28 minuti

Leggi su Newsner.it

Sono poche le persone sulla Terra che possono affermare di sapere cosa potrebbe accadere dopo la nostra morte così bene come Dannion Brinkley.L’ex marine americano è stato dichiaratoper 28. Dopo essere stato colpito da un fulmine nel 1975, prima di tornare in sé e riprendersi completamente.Secondo il Centers for Disease Control and Prevention (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie), le probabilità di essere colpiti da un fulmine in un determinato anno sono meno di una su un milione. Il che significa che bisogna essere estremamente, estremamente sfortunati per poterlo fare.Ma, naturalmente, non è impossibile. Tecnicamente, ogni volta che c’è un temporale c’è una minima possibilità che qualcuno si trovi nel posto sbagliato al momento sbagliato. E che venga colpito da un fulmine.