Grande Fratello, Iago Garcia smaschera Lorenzo Spolverato: "Ecco perché non credo al suo racconto" (VIDEO) (Di martedì 22 ottobre 2024) Ieri sera, al GF, Lorenzo Spolverato ha raccontato del suo difficile passato, ma la sua storia non ha convinto Iago Garcia. Ecco perché! Comingsoon.it - Grande Fratello, Iago Garcia smaschera Lorenzo Spolverato: "Ecco perché non credo al suo racconto" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ieri sera, al GF,ha raccontato del suo difficile passato, ma la sua storia non ha convinto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Iago Garcia confessa : “Ecco perché le lacrime di Lorenzo mi sono sembrate una performance” - Nelle ore successive alla diretta, infatti, l’attore spagnolo ha così espresso le sue perplessità: E’ stato detto nel video che Lorenzo abbia passato la fame. Non per ultimo Lorenzo Spolverato, che prima di scoprire di essere in partenza per la Spagna, ha diviso con il pubblico un momento molto intimo raccontando la sua storia e, più nello specifico, la sua infanzia difficile. (Isaechia.it)

Chi è Iago Garcia? Età - fidanzata e Instagram - Attore amatissimo, conosciamo Iago Garcia, concorrente al Grande Fratello 2024 L'articolo Chi è Iago Garcia? Età, fidanzata e Instagram proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Grande Fratello - Iago Garcia sotto accusa : "Decide tutto lui" (VIDEO) - Il discusso concorrente Iago Garcia finisce nel mirino delle concorrenti Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso e Le Non è la Rai: ecco cosa è successo nele ultime ore nella Casa del Grande Fratello. (Comingsoon.it)