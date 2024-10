Furgone si schianta contro un tir: un ferito e lunghe code in A22 (Di martedì 22 ottobre 2024) Grave tamponamento tra un Furgone e un camion sulla corsia nord della A22 nei pressi di Bressanone quello avvenuto martedì pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, il Furgone si è schiantato contro il mezzo pesante. L'allarme è scattato intorno alle 13 quando il Furgone è finito contro la Trentotoday.it - Furgone si schianta contro un tir: un ferito e lunghe code in A22 Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Grave tamponamento tra une un camion sulla corsia nord della A22 nei pressi di Bressanone quello avvenuto martedì pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, ilsi ètoil mezzo pesante. L'allarme è scattato intorno alle 13 quando ilè finitola

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro fra pick-up ed un furgone sulla Statale - . Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco volontari. Un tamponamento, che ha coinvolto un pick-up ed un furgone si è verificato lunedì mattina alle 8:30 sulla Statale 12, all’altezza di Marani. A seguito dell’impatto il furgone è finito contro il muro a lato della carreggiata. (Trentotoday.it)

Cortona : scontro auto-furgone. Due feriti - uno è grave - Incidente stradale stamattina, 19 ottobre 2024, a Cortona, intorno alle 7, in località Case Sparse Cegliolo Mezzavia, lungo la SR 71. Coinvolti un'auto e un furgoncino che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente L'articolo Cortona: scontro auto-furgone. . feriti, uno è. (Firenzepost.it)

Incidente stradale in via Camporeale : furgone si ribalta dopo lo scontro con un'auto - Incidente strafale intorno all'ora di pranzo di oggi 18 ottobre a Foggia, in una traversa di via Camporeale alla periferia di Foggia. Per cause ancora da stabilire si è verificato un impatto tra un'auto e un Doblò. Ad avere la peggio è stato il corriere alla guida del furgone, che si è... (Foggiatoday.it)