FOTO/ Il Prefetto in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina il Prefetto di Avellino, Dottoressa Rossana Riflesso, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese, l’Autorità di Governo, dopo aver ricevuto gli onori dalla Guardia schierata, ha incontrato gli Ufficiali della sede, i Comandanti delle Compagnie nonché una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma che operano nella provincia, inclusi i reparti speciali, il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali. Anteprima24.it - FOTO/ Il Prefetto in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina ildi Avellino, Dottoressa Rossana Riflesso, ha fattoaldeidi Avellino. Accolta dal Comandante, Colonnello Domenico Albanese, l’Autorità di Governo, dopo aver ricevuto gli onori dalla Guardia schierata, ha incontrato gli Ufficiali della sede, i Comandanti delle Compagnie nonché una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma che operano nella provincia, inclusi i reparti speciali, il personale in congedo dell’Associazione Nazionalee dell’Associazione Nazionale Forestali.

