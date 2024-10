Calciomercato.it - Fonseca toglie Leao e il Milan vince: Reijnders regala il primo successo

(Di martedì 22 ottobre 2024) I rossoneri superano il Bruges per 3-1: fuori, la doppietta di Reijnder evita un’altra delusione aldiPrima vittoria Champions per il: i rossoneri battono 3-1 il Bruges ed escono da una difficile situazione. Esultanza(LaPresse) – Calciomercato.itrilancia dalminuto Theo Hernandez e, ma l’inizio di partita non premia la formazione di casa che soffre più del dovuto contro i belgi. Per sbloccarla serve una magia e la trova Pulisic direttamente da calcio d’angolo con la complicità della retroguardia avversaria. Partita che si mette in discesa, anche perché, richiamato dal Var, l’arbitro espelle Onyedika per una brutta entrata su. In vantaggio di un gol e di un uomo ilnon approccia bene il secondo tempo e viene punito da Sabbe con un diagonale che non lascia scampa a Maignan.