Cuba | almeno 6 morti dopo il passaggio dalla tempesta tropicale Oscar

Continua l'emergenza a Cuba, l'isola, oltre ai blackout che in questi giorni hanno lasciato gran parte della popolazione al buio deve affrontare la devastazione lasciata dal passaggio della tempesta tropicale Oscar, che ha causato almeno sei morti nel comune di San Antonio del Sur, a Guantanamo, nella parte orientale dell'isola. Il colonnello Argenis Perales Pérez, capo del Dipartimento delle operazioni dello Stato

Cuba - l’uragano Oscar causa almeno sei morti a Guantanamo - La situazione non sembra destinata a migliorare, con forti rovesci, temporali e mareggiate attese, oltre che nelle province di Guantanamo, anche a Holguin e Las Tunas. Articolo completo: Cuba, l’uragano Oscar causa almeno sei morti a Guantanamo dal blog Lettera43 . 000 le abitazioni colpite, e con migliaia di persone costrette a evacuare. (Lettera43.it)

Cuba - almeno sei morti per l’uragano Oscar - Oscar ha toccato terra nella provincia orientale di Guantanamo, vicino alla città di Baracoa, il pomeriggio di domenica 20 ottobre con venti che soffiavano a 120 chilometri orari. . La televisione cubana ha riferito che le vittime vivevano a San Antonio Sur, nella provincia di Guantanamo. I media cubani hanno segnalato mareggiate di due metri sulla costa e danni a tetti e muri a Baracoa. (Lapresse.it)