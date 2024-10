Contrattazione sociale: Cgil, Cisl e Uil scrivono ai sindaci. "Affrontare insieme le sfide sociali ed economiche" (Di martedì 22 ottobre 2024) Le organizzazioni sindacali Cgil Rimini, Cisl Romagna, Uil Rimini e le rispettive sigle sindacali pensionati Spi-Cgil, Fnp Cisl, Uilp del territorio di Rimini hanno inviato ai sindaci della Provincia la loro piattaforma per la Contrattazione sociale territoriale, un documento che raccoglie una Riminitoday.it - Contrattazione sociale: Cgil, Cisl e Uil scrivono ai sindaci. "Affrontare insieme le sfide sociali ed economiche" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le organizzazioni sindacaliRimini,Romagna, Uil Rimini e le rispettive sigle sindacali pensionati Spi-, Fnp, Uilp del territorio di Rimini hanno inviato aidella Provincia la loro piattaforma per laterritoriale, un documento che raccoglie una

