Chiara Ferragni, altra separazione in famiglia: cosa sta succedendo (Di martedì 22 ottobre 2024) Personaggi TV. A quasi un anno dallo scandalo del Pandoro Gate che ha portato alla separazione di Chiara Ferragni e Fedez, un'altra separazione ha coinvolto la famiglia della blogger più famosa d'Italia. A riportare la notizia è il sito Dagospia: "Nei salotti meneghini che contano non si parla d'altro e circolano voci contrastanti circa le reali ragioni della inaspettata separazione" Leggi anche: "Uomini e Donne", la famosa del programma scende in politica: chi è Leggi anche: Ilaria incinta al "Grande Fratello", si scopre chi è il compagno misterioso: le foto Chiara Ferragni, altra separazione in famiglia Ad essere al centro del gossip al momento è Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni. Come la figlia, anche la scrittrice è alle prese con un'importante separazione. Secondo quanto riporta il sito di gossip è finita la sua lunga storia d'amore con Frank Kelcz.

