Celtic Rodgers esalta l’Atalanta | I suoi principi di gioco l’hanno resa un esempio da seguire

(Di martedì 22 ottobre 2024) Bergamo. Brendanè un allenatore che crede fortemente neidie sostiene che siano le idee a dare identità alle squadre, anche quando si tratta di affrontare delle difficoltà. Come adprendere 7 gol in Champions League, come è successo contro il Borussia Dortmund al suonon più di tre settimane fa. “Eravamoti dopo la prima partita (vinta 5-1 contro lo Slovan Bratislava, ndr), demoralizzati dopo la seconda, ma fa parte dela questo livello” ammette in conferenza stampa. Ora la sfida contropone gli scozzesi di fronte ad una nuova sfida: “Affrontiamo una squadra forte, aggressiva, che attacca molto. Bisogna vincere i duelli, essere organizzati e compatti, come non lo eravamo abbastanza contro il Dortmund”. Mancherà mezza difesa titolare, visto che Carter-Vickers e Taylor non sono a disposizione.